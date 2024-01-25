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Сегодня, 04:47

Каблуков: «Ковальчук очень хорошо тренировался, но боевой ритм все равно надо набрать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков оценил игру форварда Ильи Ковальчука, который по ходу сезона присоединился к «Спартаку». Ранее они вместе играли в сборной России, СКА и «Авангарде».

«Да, Илья неплохо двигается. Думаю, с каждым матчем будет набирать форму. Знаю, что Ковальчук очень хорошо тренировался, но боевой ритм все равно надо набрать. Он действительно может настроить игроков, зарядить эмоциями. Ковальчук очень эмоциональный человек. И всегда помогает в раздевалке молодым хоккеистам и опытным. Хочется с ним общаться, играть, быть в одной раздевалке», — цитируют «Известия» Каблукова.

40-летний хоккеист в декабре подписал контракт со «Спартаком». В текущем сезоне он набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Источник: https://iz.ru/1639299/aleksei-fomin/s-kazhdym-matchem-kovalchuk-budet-pribavliat
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