Каблуков: «Ковальчук очень хорошо тренировался, но боевой ритм все равно надо набрать»

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков оценил игру форварда Ильи Ковальчука, который по ходу сезона присоединился к «Спартаку». Ранее они вместе играли в сборной России, СКА и «Авангарде».

«Да, Илья неплохо двигается. Думаю, с каждым матчем будет набирать форму. Знаю, что Ковальчук очень хорошо тренировался, но боевой ритм все равно надо набрать. Он действительно может настроить игроков, зарядить эмоциями. Ковальчук очень эмоциональный человек. И всегда помогает в раздевалке молодым хоккеистам и опытным. Хочется с ним общаться, играть, быть в одной раздевалке», — цитируют «Известия» Каблукова.

40-летний хоккеист в декабре подписал контракт со «Спартаком». В текущем сезоне он набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.