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Сегодня, 02:42

Каблуков: «Будем надеяться, что «Динамо» сможет выиграть Кубок Гагарина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков рассказал, что в команде не задумываются о потенциальных соперниках в Кубке Гагарина.

«Вообще не смотрим на потенциальных соперников. Играем и играем. Если идет хорошо серия, значит хорошо идет. Случаются неудачи, делаем выводы и стараемся исправляться. В принципе, считаю, что «Динамо» хорошо идет в нынешнем сезоне. Даже если есть какие-то спады, то они небольшие. И на них влияют разные факторы – не только игровые. А еще, например, болезни, о которых вы уже сказали. Но это не только у нас – у всех команд. Все обычные люди через такое проходят. Ну и мы пройдем и станем сильнее.

Выиграть Кубок Гагарина? Будем надеяться. До плей-офф есть время. Команда может уйти в пике, а может выйти из него и еще лучше играть. Так что будем готовиться. Надеюсь, все будет хорошо», – цитируют «Известия» Каблукова.

«Динамо» набрало 74 очка в 54 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции.

Источник: https://iz.ru/1639299/aleksei-fomin/s-kazhdym-matchem-kovalchuk-budet-pribavliat
Илья Каблуков
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
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