Каблуков установил рекорд по количеству участий в Кубке Гагарина

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков вышел на лед в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2024/25 против «Металлурга».

Таким образом, 37-летний форвард стал первым игроком в истории КХЛ, принявшим участие в 16 розыгрышах Кубка Гагарина. По 15 участий у Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина.

Каблуков выступает за «Авангард» с 2024 года. Ранее он уже играл за омскую команду с 2020 по 2022 год. Также хоккеист представлял московское «Динамо», СКА, «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА.