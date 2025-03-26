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26 марта, 17:37

Каблуков установил рекорд по количеству участий в Кубке Гагарина

Алина Савинова
Илья Каблуков.
Фото ХК «Авангард»
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Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков вышел на лед в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2024/25 против «Металлурга».

Таким образом, 37-летний форвард стал первым игроком в истории КХЛ, принявшим участие в 16 розыгрышах Кубка Гагарина. По 15 участий у Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина.

Каблуков выступает за «Авангард» с 2024 года. Ранее он уже играл за омскую команду с 2020 по 2022 год. Также хоккеист представлял московское «Динамо», СКА, «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА.

Илья Каблуков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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