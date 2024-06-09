Кадейкин: «Хотел продолжить карьеру в клубе, который претендует на Кубок Гагарина»

Форвард «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал переход в челябинский клуб.

— Я и в прошлом сезоне, когда переходил в СКА, не скрывал, что хочется побороться за Кубок, — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт». — Ты всегда стоишь перед выбором: или выбрать зону комфорта, сидеть на теплом месте, набивать статистику и получать деньги по контракту, или выходить из нее, претендовать на большее и стремиться к спортивному результату. Несмотря на прошедший сезон, все равно хочется продолжить карьеру в клубе, который претендует на Кубок. «Трактор» — это тот клуб, который ставит максимальные задачи. В этом плане наши амбиции совпадают.

— «Трактор» ни разу не выигрывал Кубок. Вы хотите войти в историю с клубом и быть в числе первых чемпионов?

— История — это, конечно, здорово, но это не главное. Есть задачи, которые надо выполнить, приложив все силы. А первые выиграли или не первые — это уже все бонусом, эти размышления надо оставить болельщикам и журналистам.

Кадейкин подписал контракт с «Трактором» в мае 2024 года. В минувшем сезоне 30-летний россиянин провел за СКА 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 14 (2+12) очков. Также на его счету 3 (1+2) очка в 9 играх плей-офф.