Кагарлицкий — о капитанской нашивке: «Если дадут — буду готов»

Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал матч против «Витязя» (3:0) на Кубке мэра Москвы. В этой встрече 35-летний хоккеист оформил дубль.

— Игорь Ларионов рассматривает вашу тройку Атанасов-Летунов-Кагарлицкий как стартовую в сезоне?

— Мы уже недели две так катаемся, химия у нас неплохая. Начинаем друг друга чувствовать, нужно дойти до того, чтоб можно было отдать пас не глядя. Я думаю все это придет, если мы будем продолжать играть вместе. Ребята все в команде талантливые, с каждым можно сыграть.

— Вы выдали хорошую игру сегодня. В какой форме вы находитесь на данный момент?

— У нас еще остаются хорошие нагрузки. Мы не жалуемся, работаем дальше. Я считаю, что форма нормальная, но еще стоит доработать некоторые моменты к сезону.

— Думали о том, что Игорь Ларионов может дать вам капитанскую нашивку?

— Если дадут — буду готов. Это тренерское решение. А так у нас весь коллектив дружный, мы много разговариваем между собой, поэтому думаю любой может на себя примерить эту нашивку. Если останется Максим Летунов капитаном — классно.

31 августа команда Игоря Ларионова сыграет против ЦСКА.

(Анна Бирюкова)