Кагарлицкий отметил, что «Ак Барс» проявил характер в матче плей-офф с «Авангардом»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий считает, что клуб показал проявил характер в матче плей-офф с «Авангардом». Команда отыгралась с 0:2 и победила со счетом 3:2.

«Ак Барс» повел 2-1 в серии.

— Вся команда сыграла здорово, мы проявили характер, вытащили игру. Все здорово — молодцы.

— Почему так сложились два первых периода?

— Сложно сказать. Тренерский штаб и так нам навтыкал, думаю, еще отдельно разберем. Нельзя так начинать игры, важный матч, а у нас что-то не получалось. Не скажу, что были проблемы с настроем, в подобных играх такое невозможно.

— Какие ключи к этой победе?

— Первый период провели с удалениями, отдали инициативу. Потом одумались, перевернули игру.

— О чем говорят два серийных гола в концовке? О характере?

— Бесспорно, о характере. Саня Радулов зарядил нас: отдал пас, забил гол. У нас команда с характером.

— Как атмосфера на арене «Авангарда»?

— У нас лучше, — цитирует игрока пресс-служба «Ак Барса».