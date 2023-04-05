Кагарлицкий отметил, что «Ак Барс» проявил характер в матче плей-офф с «Авангардом»

Сегодня, 21:16
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий считает, что клуб показал проявил характер в матче плей-офф с «Авангардом». Команда отыгралась с 0:2 и победила со счетом 3:2.
«Ак Барс» повел 2-1 в серии.
— Вся команда сыграла здорово, мы проявили характер, вытащили игру. Все здорово — молодцы.
— Почему так сложились два первых периода?
— Сложно сказать. Тренерский штаб и так нам навтыкал, думаю, еще отдельно разберем. Нельзя так начинать игры, важный матч, а у нас что-то не получалось. Не скажу, что были проблемы с настроем, в подобных играх такое невозможно.
— Какие ключи к этой победе?
— Первый период провели с удалениями, отдали инициативу. Потом одумались, перевернули игру.
— О чем говорят два серийных гола в концовке? О характере?
— Бесспорно, о характере. Саня Радулов зарядил нас: отдал пас, забил гол. У нас команда с характером.
— Как атмосфера на арене «Авангарда»?
— У нас лучше, — цитирует игрока пресс-служба «Ак Барса».