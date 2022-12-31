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Сегодня, 10:43

Кагарлицкий — об «Ак Барсе»: «Мы явно не на том месте, на котором должны находиться»

Кагарлицкий отреагировал на победу «Ак Барса» над «Нефтехимиком»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Хотелось закончить календарный год победой, полный стадион был на игре с «Металлургом», спасибо большое болельщикам, и в этом матче хорошо поддерживали. Поэтому очень хотелось победить. Хочется пожелать болельщикам, чтобы в новом году их команда радовала еще больше. Здоровья родным и близким. И еще раз спасибо огромное за поддержку в матчах, она нам важна. Приходите на хоккей, будем стараться вас радовать.

— 4 января приедет ваш родной клуб.

— Да, «Северсталь». Нужны победы, надо забираться выше. В принципе, мы знаем, что мы можем, умеем. У нас хорошая команда. У нас есть все шансы, все возможности забираться выше. Мы явно не на том месте, на котором должны находиться.

«Ак Барс» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке (41 очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-ak-barsa-kagarlickii-my-yavno-ne-na-tom-meste-na-kotorom-dolzhny-nakhoditsya-217365/
Дмитрий Кагарлицкий
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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Нападающий «Ак Барса» Галимов прокомментировал победу над «Нефтехимиком»