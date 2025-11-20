Кагарлицкий перейдет в «Сочи»

По данным «СЭ», нападающий Дмитрий Кагарлицкий подпишет контракт с «Сочи».

Последним клубом 36-летнего форварда было «Торпедо», за который он выступал в прошлом сезоне FONBET КХЛ.

36-летний хоккеист ранее играл за клубы «Атлант», «Крылья Советов», «Металлург» (Новокузнецк), «Донбасс», «Северсталь», «Динамо» (Москва), СКА и «Ак Барс».

Всего в КХЛ на счету Кагарлицкого 816 матчей и 533 (196+337) очка.

«Сочи» в FONBET Чемпионате КХЛ-2025/26 занимает 11-е место в Западной конференции. Команда набрала 19 очков в 26 матчах.