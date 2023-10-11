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Сегодня, 04:03

Кагарлицкий — о 700-м матче в КХЛ: «Эта отметка выглядит круто, но у меня впереди новые рубежи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий после победы над «Адмиралом» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ поделился эмоциями от своей 700-й игры в лиге.

«Были разные моменты на этом пути, взлеты и падения, но самое важное — как ты из таких ситуаций выбираешься. Я пока не хочу оценивать свою карьеру, я ее не заканчиваю, считаю, у меня достаточно времени впереди. Главное — бороться с трудностями, переламывать их, идти дальше. Я наслаждаюсь хоккеем, буду наслаждаться и дальше. Отметка в 700 матчей выглядит круто, но у меня впереди новые рубежи», — цитирует пресс-служба клуба Кагарлицкого.

«Ак Барс» с 23 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Адмирал» — предпоследний (12 очков).

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/24006
Дмитрий Кагарлицкий
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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