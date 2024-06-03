Кагарлицкий подписал контракт с «Торпедо»

Форвард Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Торпедо», сообщила пресс-служба клуба. Соглашение игрока рассчитано на один сезон.

В завершившемся сезоне нападающий выступал за «Ак Барс», набрав 25 (15+10) очков в 67 матчах.

Ранее «СЭ» сообщил, что Кагарлицкий близок к подписанию контракта с «Торпедо».

Ранее хоккеист выступал за «Атланту», новокузнецкий «Металлург», череповецкий «Северсталь», московский «Динамо» и СКА.

Всего в активе Кагарлицкого 752 матча в КХЛ и 497 (187+310) очков.