Кагарлицкий стал 9-м игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков

Сегодня, 20:27
Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий достиг отметки в 500 очков в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
35-летний нападающий 30 сентября набрал два очка в матче против «Барыса» (10:1) в FONBET Чемпионате КХЛ. Кагарлицкий стал девятым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать 500 очков.
Лидеры КХЛ по набранным очкам:
928 — Сергей Мозякин
922 — Вадим Шипачев
708 — Александр Радулов
685 — Данис Зарипов
620 — Никита Гусев
550 — Найджел Доус
523 — Сергей Широков
503 — Сергей Плотников
500 — Дмитрий Кагарлицкий