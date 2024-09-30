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Сегодня, 20:27

Кагарлицкий стал 9-м игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий достиг отметки в 500 очков в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

35-летний нападающий 30 сентября набрал два очка в матче против «Барыса» (10:1) в FONBET Чемпионате КХЛ. Кагарлицкий стал девятым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать 500 очков.

Лидеры КХЛ по набранным очкам:

928 — Сергей Мозякин

922 — Вадим Шипачев

708 — Александр Радулов

685 — Данис Зарипов

620 — Никита Гусев

550 — Найджел Доус

523 — Сергей Широков

503 — Сергей Плотников

500 — Дмитрий Кагарлицкий

Дмитрий Кагарлицкий
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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