Сегодня, 12:00
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 не будет прерываться на новогодние праздники. Игры 17-й недели завершатся 30 декабря, а 18-я неделя стартует уже 3 января. Жители и гости столицы смогут посетить игры московских команд: «Динамо» и ЦСКА. У «Спартака» — выездная серия. Публикуем расписание игр КХЛ на новогодние праздники в Москве.
19.30. «Динамо» — СКА
19.30. ЦСКА — «Салават Юлаев»
19.30. ЦСКА — СКА
17.00. ЦСКА — «Северсталь»
17.30. ЦСКА — «Спартак»
13.00. «Динамо» — «Куньлунь Ред Стар»
17.00. «Динамо» — «Спартак»
17.00. ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар»
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика