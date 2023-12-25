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Сегодня, 12:00

Какие матчи КХЛ пройдут в Москве в новогодние праздники: расписание и время начала игр (25 декабря — 7 января)

Опубликовано расписание матчей КХЛ в Москве в новогодние праздники
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик О&amp;#039;Делл (ХК «Динамо Москва»).
Фото ХК «Динамо Москва»
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Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 не будет прерываться на новогодние праздники. Игры 17-й недели завершатся 30 декабря, а 18-я неделя стартует уже 3 января. Жители и гости столицы смогут посетить игры московских команд: «Динамо» и ЦСКА. У «Спартака» — выездная серия. Публикуем расписание игр КХЛ на новогодние праздники в Москве.

Расписание игр КХЛ в Москве с 25 декабря по 7 января

25 декабря, понедельник

19.30. «Динамо» — СКА

19.30. ЦСКА — «Салават Юлаев»

27 декабря, среда

19.30. ЦСКА — СКА

30 декабря, суббота

17.00. ЦСКА — «Северсталь»

5 января, пятница

17.30. ЦСКА — «Спартак»

6 января, суббота

13.00. «Динамо» — «Куньлунь Ред Стар»

7 января, воскресенье

17.00. «Динамо» — «Спартак»

17.00. ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар»

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
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