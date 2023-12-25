Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 не будет прерываться на новогодние праздники. Игры 17-й недели завершатся 30 декабря, а 18-я неделя стартует уже 3 января. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить игры местной команды СКА. Публикуем расписание игр питерской команды на новогодние праздники.

Расписание игр КХЛ в Санкт-Петербурге на новогодние праздники

30 декабря, суббота

17.30. СКА — «Автомобилист»

3 января, среда

17.00. СКА — «Витязь»

5 января, пятница

17.00. СКА — «Локомотив»

7 января, воскресенье

17.00. СКА — «Металлург»

Полный календарь игр КХЛ смотрите на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика