Сегодня, 13:00
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 не будет прерываться на новогодние праздники. Игры 17-й недели завершатся 30 декабря, а 18-я неделя стартует уже 3 января. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить игры местной команды СКА. Публикуем расписание игр питерской команды на новогодние праздники.
17.30. СКА — «Автомобилист»
17.00. СКА — «Витязь»
17.00. СКА — «Локомотив»
17.00. СКА — «Металлург»
Полный календарь игр КХЛ смотрите на сайте «СЭ».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика