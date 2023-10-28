Калинин: «Сложно сказать, чего не хватает «Трактору» для стабильности»

Капитан «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал победу над «Металлургом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Боевая игра, как и в прошлый раз. У Магнитогорска хорошая команда, дисциплинированно играет. Нам сегодня удалось красиво забить, поймали их на контратаке, но они до конца играли, молодцы.

Сложно сказать, чего команде не хватает для стабильности, если бы знали, то подкорректировали бы. Думаю, это все в головах у ребят. Нужно вырабатывать инстинкт победителя, чтобы уверенно проходить через игры, через победы. Надо сделать серию побед, чтобы появилась уверенность», — цитирует Metaratings.ru Калинина.

«Трактор» с 26 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Магнитки» 32 очка и 2-е место.