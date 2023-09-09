Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:24

Камалов оценил состояние СКА для первых матчей сезона КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник СКА Никита Камалов поделился мнением о состоянии команды после первых матчей КХЛ.

«Как оцениваю состояние команды? Для первых матчей я думаю, что неплохо. Хорошо, что начали с победы над «Динамо». Хотя в первом периоде чувствовался легкий сумбур и у нас, и у соперника. Но уже во втором начали играть в хоккей и стало получаться то, что требовал тренерский штаб. Дальше уже пошло полегче. Думаю, с каждым матчем мы будем улучшать свою игру. Я думаю, мы добавили в скорости еще больше. У нас и так была скоростная команда, а сейчас она стала еще быстрее. Все нацелено вперед. Никаких там закатов, перекатов — сразу все вперед и вперед. Мы на это нацелены — лучше играть впереди, в чужой зоне, чем на своей половине площадки», — приводит слова Камалова «Известия».

После четырех игр СКА занимает шестую строчку в западной конференции, набрав четыре очка. Лидирует — «Торпедо» (шесть очков).

Источник: https://iz.ru/tag/nikita-kamalov
Никита Камалов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
0
Читайте также
Медведев победил Алькараса и сыграет в финале US Open с Джоковичем
Как шотландский футболист Джонстон чуть не убил соперника на поле
Лидеры стран G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки
Рогов рассказал о подбитом с одного выстрела втором танке Challenger 2
Течет к Волге: в РФ запустили движение на новом участке трассы М-12
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 3 3 0 6
2 Куньлунь 4 3 1 6
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Динамо 4 2 2 4
5 ЦСКА 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 4 1 3 2
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 4 3 1 7
2 Ак Барс 4 3 1 6
3 Авангард 3 3 0 6
4 Металлург Мг 3 2 1 5
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 3 2 1 4
7 Сибирь 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Амур 3 1 2 2
10 Барыс 4 0 4 2
11 Нефтехимик 3 0 3 1
12 Лада 3 0 3 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
9.09 13:00
Динамо – Сочи
 4 : 0
9.09 13:30
Сибирь – Автомобилист
 1 : 6
9.09 14:00
Авангард – Барыс
 4 : 1
9.09 16:30
Лада – Амур
 - : -
9.09 17:00
Витязь – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

17-летний защитник «Трактора» Щучинов прокомментировал первое набранное очко в КХЛ

Вон — о поражении от «Ак Барса»: «В равных составах мы их можем переигрывать»