Камалов оценил состояние СКА для первых матчей сезона КХЛ

Сегодня, 17:24
Защитник СКА Никита Камалов поделился мнением о состоянии команды после первых матчей КХЛ.
«Как оцениваю состояние команды? Для первых матчей я думаю, что неплохо. Хорошо, что начали с победы над «Динамо». Хотя в первом периоде чувствовался легкий сумбур и у нас, и у соперника. Но уже во втором начали играть в хоккей и стало получаться то, что требовал тренерский штаб. Дальше уже пошло полегче. Думаю, с каждым матчем мы будем улучшать свою игру. Я думаю, мы добавили в скорости еще больше. У нас и так была скоростная команда, а сейчас она стала еще быстрее. Все нацелено вперед. Никаких там закатов, перекатов — сразу все вперед и вперед. Мы на это нацелены — лучше играть впереди, в чужой зоне, чем на своей половине площадки», — приводит слова Камалова «Известия».
После четырех игр СКА занимает шестую строчку в западной конференции, набрав четыре очка. Лидирует — «Торпедо» (шесть очков).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|2
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|3
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|4
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|4 : 0
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|1 : 6
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 1
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -