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Сегодня, 14:20

Камалов покинул «Барыс»

Камила Абдурахманова
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По соглашению сторон «Барыс» расторг контракт с защитником Никитой Камаловым, сообщает пресс-служба клуба.

«В первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам! Они всегда верят в команду и поддерживают. Астана — современный город, где есть все условия для комфортного проживания. Также хочется поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что пошли мне навстречу и без проблем отпустили в другую команду. Спасибо им за понимание и за ту работу, которую они делают для всего клуба», — заявил Камалов.

Также Камалов пожелал «Барысу» процветания, он думает, что клуб движется в правильном направлении

29-летний игрок обороны в нынешнем сезоне провел 37 матчей, набрав 4 (0+4) очка.

Источник: Telegram-канал «Барыса»
Никита Камалов
КХЛ
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