Камалов — о серии поражений СКА: «Паники нет. Уверен, в следующей игре мы выиграем»

Защитник СКА Никита Камалов высказался о причинах поражения команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:3).

«У нас не получилось реализовать свои моменты. Их было достаточно, но реализация пока хромает. Я думаю, в следующей игре у нас все получится и мы выиграем. Ничего страшного в этом нет. Бывало, я проигрывал и не пять игр к ряду — даже больше. И со СКА мы в позапрошлом сезоне проигрывали сколько-то игр подряд. Никакой паники нет — это рабочий процесс, это игра. Мы выходим отдельно на каждую игру и для нас важна следующая игра», — приводит «Спорт День за Днем» слова Камалова.

СКА потерпел четыре поражения подряд. На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 4 очка за 6 игр. 17 сентября СКА на своем льду сыграет против «Сибири». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.