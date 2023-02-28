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Сегодня, 15:11

Каменев: «Один матч динамовцы у СКА «вырвут». В плей-офф просто так не заходят»

Алина Савинова
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Бывший нападающий СКА Василий Каменев рассказал, что думает о противостоянии в первом раунде плей-офф КХЛ между клубом из Санкт-Петербурга и минским «Динамо».

«И по составу, и по манере игры, и по готовности СКА, конечно, проходить минское «Динамо». Но, если брать во внимание то, что белорусы — наши братья, и поддержка у них в стране большая, один матч у СКА они «вырвут». Наверное, серия завершится со счетом 4-1. Противник все равно — серьезный, в плей-офф просто так не заходят», — приводит «РБ Спорт» слова Каменева.

Первый матч между командами пройдет 1 марта в Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-odin-match-dinamovtsy-u-ska-mogut-vy-rvat-ih-podderzhivaet-vsya-strana-lukashenko/
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