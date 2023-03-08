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Сегодня, 15:26

Каменев предположил, как хоккеисты СКА проведут 8 марта после поражения от минского «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший игрок СКА Василий Каменев высказался о поражении петербургского клуба от минского «Динамо» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (4:2).

«Я согласен со словами Романа Ротенберга, что в третьем периоде случился какой-то «Черт побери». Ну, в жизни бывает такое, ничего нет закономерного. Сами себя два гола забили, они перевернули ход игры. Это хоккей, за это мы его и любим. По игре никаких вопросов к СКА нет, должны были побеждать, но, видите, какие казусы: сначала в меньшинстве пропустили, потом снова от своего же. Притом что в обороне хорошо играли, моментов не давали создавать противнику», — приводит «РБ Спорт» слова Каменева.

Также он ответил на вопрос, как может провести 8 марта хоккеист, команда которого накануне проиграла.

«Я могу сказать, как сам провел 8 марта. В 09.30 утра мы были с ветеранами СКА уже на льду в Хоккейном городе, провели тренировку. Потом заехал в магазин, купил цветов, поздравил с праздником жену и дочку. А у действующих игроков СКА — спортивный режим, какие-то восстановительные мероприятия. Завтра у них — игра. Все по плану. Поздравить женщин их, наверное, отпустят на час. Но потом на сборы — и готовиться», — добавил специалист.

Счет в серии СКА — «Динамо» на данный момент 2-2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-vy-pit-ryumku-mezhdu-igrami-e-to-isklyucheno/
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ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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