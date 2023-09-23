Каменев прокомментировал победу ЦСКА над «Амуром» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года Василий Каменев прокомментировал крупную победу армейцев над «Амуром» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сыграли хорошо, уверенно. Гальченюк забросил первые шайбы, причем сразу две. Он один из лидеров, должен забивать. Сейчас освоился, молодец. Очень важно, что армейцы одержали до этого победу над «Северсталью», прервав серию из поражений. Я думаю, сейчас все нормально со СКА будет. В какой-то момент игроки потеряли уверенность в себе: столько моментов создавали, не забивали. Так и руки могут опуститься. Сейчас все, что СКА накопил, в том числе злость, выплескивается на соперников. Плешков отразил в матче с «Амуром» 39 бросков? У СКА — хорошая вратарская бригада. Молодому доверили, пока нет плей-офф, он доказывает. Как было с вратарем Дмитрием Николаевым: на него в СКА ставку не делали, а он взял и переиграл Александра Самонова. Сейчас время, когда игрокам надо ловить свои шансы, идет чемпионат. А так в Петербурге сильная вратарская школа, я рад, что молодой парень защищает ворота СКА», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

ЦСКА занимает 10-ю строчку в Западной конференции, набрав 7 очков. «Витязь» — 11-й (3 очка).