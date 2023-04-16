Каменев считает, что Гусев может уйти из СКА

Бывший нападающий СКА Василий Каменев считает, что форвард Никита Гусев может покинуть петербургский клуб из-за конфликта с тренерами.

«Мое мнение — с Гусевым произошел конфликт у тренеров. Все-таки на него рассчитывали, а он в плей-офф себя не проявил. Забивать в «гладком» чемпионате — это одна песня, тащить команду в плей-офф — совершенно другая история. Может, его в СКА в следующем сезоне не будет. Он регулярный чемпионат провел здорово, а в плей-офф роль лидера на себя не взял», — приводит «РБ Спорт» слова Каменева.

В 13 матчах плей-офф КХЛ Гусев забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач. По ходу серии с ЦСКА 30-летний нападающий был выведен из состава питерской команды. Контракт Гусева со СКА рассчитан до конца сезона-2023/24.