Каменев считает, что СКА не надо обращать внимания на игру ЦСКА

Бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев поделился ожиданиями от игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА, которая пройдет 27 декабря в Москве.

«Тренерскому штабу и хоккеистам СКА не надо обращать внимания на игру ЦСКА. Надо показывать свою игру — агрессивную, грамотную, стабильную. Поменьше удалений, чтобы у соперника не было шанса «реализовать лишнего». Как будет играть ЦСКА, вообще неважно. Когда СКА играет в свой хоккей, не имеет значения, кто его соперник», — приводит слова экс-хоккеиста СКА «РБ Спорт».

В активе СКА 57 очков, команда находится на 4-м месте Западной конференции. ЦСКА набрал 48 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице «Запада».