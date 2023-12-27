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Сегодня, 14:53

Каменев считает, что СКА не надо обращать внимания на игру ЦСКА

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев поделился ожиданиями от игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА, которая пройдет 27 декабря в Москве.

«Тренерскому штабу и хоккеистам СКА не надо обращать внимания на игру ЦСКА. Надо показывать свою игру — агрессивную, грамотную, стабильную. Поменьше удалений, чтобы у соперника не было шанса «реализовать лишнего». Как будет играть ЦСКА, вообще неважно. Когда СКА играет в свой хоккей, не имеет значения, кто его соперник», — приводит слова экс-хоккеиста СКА «РБ Спорт».

В активе СКА 57 очков, команда находится на 4-м месте Западной конференции. ЦСКА набрал 48 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице «Запада».

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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