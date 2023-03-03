Каменев считает, что СКА поменяет вратаря во втором матче против «Динамо»

Сегодня, 18:20
Бывший форвард СКА Василий Каменев поделился ожиданием от второго матча Кубка Гагарина, который армейцы проведут против минского «Динамо».
«Я уже говорил, что плей-офф — не гладкий чемпионат, здесь игры другие. Противник СКА настроился. Тренеры армейцев тоже внушали игрокам, что нужно к нему серьезно отнестись. Но те, видимо, внутренне не перестроились. Подспудно думали, что они сильнее. И вот мелочи, про которые я говорил, все решили игра голкипера и меньшинство-большинство. Хотя это не мелочи, конечно. А ключевые факторы, получается. СКА в меньшинстве пропустил. И вратарь Николаев сыграл не так надежно. Я думаю, во втором матче место в воротах займет Подъяпольский. И команда должна ему помочь. Блокировать броски, ложиться под шайбу — чтобы вратарь почувствовал игру. Тогда он начнет выручать. Убрать удаления и строже сыграть сзади. Найдется ли кому забить у СКА? Конечно. Там у них мастеров на два состава. Надо поддержать вратаря. Один, другой бросится под шайбу — для остальных будет пример. Команда сразу «заведется». Вратари-то у СКА — хорошие. Надо, чтобы они поверили в себя», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».
В первой игре, состоявшейся в Санкт-Петербурге, победу неожиданно одержала команда из Беларуси — 6:4. Ответный матч пройдет 3 марта. Начало — в 19:30 по мск.