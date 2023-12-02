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Сегодня, 19:45

Каменев: «По своему потенциалу игроки СКА способны выиграть Западную конференцию»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший форвард СКА Василий Каменев поделилися мнением об игре питерской команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«По своему потенциалу, считаю, армейцы способны в этом сезоне выиграть Западную конференцию. Тренер СКА Роман Ротенберг — максималист, как и его коллеги, все игроки стремятся к победам, так что все реально. Отставание от лидеров не такое больше, а резервы у СКА еще есть», — приводит слова призера чемпионата СССР «РБ Спорт».

СКА с 46 очками в 36 играх занимает 4-е место на «Западе».

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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