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Сегодня, 21:01

Каменев — о поражении СКА от «Спартака» на последней секунде: «Для петербуржцев это удар «под дых»

Алина Савинова
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Бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев отреагировал на то, что «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (3:2) забил гол на последней секунде третьего периода. По его мнению, это поражение сильно ударило по самолюбию игроков петербургского клуба.

«Я такого в жизни не видел, чтобы за 1,9 секунды до финального свистка шайба после вбрасывания забивалась. Думаю, ни в одной хоккейной лиге такого просто не было. Сама игра была хорошая, с обилием моментов, мне понравилась. Вратарь СКА выручал, у «Спартака» парень здорово стоял. Но последние секунды матча, капитан армейцев Кадейкин идет на точку вбрасывания... Как можно так вчистую проигрывать? Какой пример ты даешь партнерам?! Там эту шайбу нужно было проглотить, просто съесть ее — и все. Не дать сделать пас или бросить. Только на это у спартаковцев было время. Это сильный удар «под дых». Сейчас армейцам будет тяжело, главное — не раскисать», — приводит «РБ Спорт» слова Каменева.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в Западной конференции, набрав 40 очков за 28 матчей. СКА идет на восьмой позиции (26 очков в 26 встречах).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-dlya-ska-e-to-udar-pod-dy-h/
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