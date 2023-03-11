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Сегодня, 21:34

Каменев: «Для многих игроков СКА первый раунд плей-офф — «боевое крещение»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший форвард СКА Василий Каменев высказался о четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ на Западе, где СКА обыграл минское «Динамо» в шестом матче и вышел в следующую стадию.

«Ясно было, что просто СКА не будет. Шести матчей хватило армейцам для разминки. И четыре победы должны настроить команду на более серьезный лад. Для многих игроков СКА это было что-то вроде «боевого крещения». Вратарь Николаев первый раз в плей-офф играл, какие-то игроки тоже. Они узнали, что это такое, понюхали пороху. Где-то игру в обороне «подтянули», в атаке убедились, что есть кому реализовывать моменты», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Первой командой, которая прошла в 1/2 финала конференции Кубка Гагарина, стал ярославский «Локомотив», одолевший «Витязь» со счетом 4-1 в серии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-dlya-mnogih-igrokov-ska-pervy-j-raund-plej-off-boevoe-kreshhenie/
Владислав Каменев
Хоккей
ХК СКА
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