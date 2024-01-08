Каменев заявил, что «Металлург» забросил шайбу после нарушения правил

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев сообщил, что ветераны клуба СКА собираются написать письмо на имя руководителей КХЛ, чтобы заострить внимание на эпизоде матча чемпионата КХЛ между армейцами Петербурга и «Металлургом».

«Мы, ветераны армейской команды, напишем письмо в адрес руководство КХЛ. В овертайме игрок «Металлурга» сделал подножку игроку СКА, после этого гости забили победный гол. Судьи — ноль внимания. Не знаю, почему так. Был ли это фол? Сто процентов. Игрок «Магнитки» даже специально ногу вытягивает, чтобы зацепить хоккеиста СКА. Посмотрите повтор. Как не увидеть такое? Это же овертайм, играют трое не трое. Все видно. Авторитета СКА, Романа Ротенберга не хватит для того, чтобы разобрались с эпизодом? Ротенберг — главный тренер команды. Вступать в полемику с судьями, их руководителями — значит, растрачивать энергию. А она ему нужна, чтобы готовить команду, она должна побеждать в следующих матчах. Дрязги и разборки отвлекают главного тренера. Этим должны заниматься другие. Мы, ветераны СКА, не останемся в стороне. Отправим письмо в КХЛ, чтобы Судейский комитет дал оценку этому моменту», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

После игры главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг заявил, что магнитогорский клуб забил победный гол после нарушения правил.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке «Запада» с 64 очками в 48 играх.