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Сегодня, 18:49

Каменев заявил, что у СКА нет ни одного ударного звена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард СКА Василий Каменев, выигравший в составе ленинградской команды бронзу чемпионата СССР 1987 года, прокомментировал сокрушительное поражение петербургских армейцев от ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина на «Западе».

«У СКА вообще нет лидеров. В ЦСКА все время ударно играет первое звено. В последнем матче Григоренко хет-трик сделал, Окулов все время забивает. Они «вытягивают» команду в таких матчах. У СКА может забить Бардаков, Глотов, то один, то другой. А лидеров, стабильных бомбардиров нет. Вот играли «Ак Барс» и «Авангард». У Казани есть две пятерки: в одной Радулов решает, в другой — Шипачев. У ЦСКА — то же самое. А в СКА нет звена, которое может повести за собой команду», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и петербургским СКА пройдет 6 апреля в Москве. Начало игры в 19:30 МСК. Счет в серии до четырёх побед 3-2 в пользу московских армейцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-u-ska-net-ni-odnogo-udarnogo-zvena/
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