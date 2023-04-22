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Сегодня, 12:27

Каменский надеется, что опыт ВХЛ поможет игрокам «Химика» закрепиться в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что опыт игры в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) должен помочь игрокам воскресенского «Химика» закрепиться в московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» на следующий сезон.

«Команда сплотилась, было видно, что это коллектив, который играл в красивый, атакующий хоккей. Там много молодых ребят, и молодость с ветеранами сделали такую общую ударную команду, которая показала очень продуктивный, современный хоккей. Естественно, опыт игры в Континентальной хоккейной лиге дает уверенность ребятам, когда они спускаются в фарм-клуб. Но тренерский штаб сумел создать команду, которая победила и выступила ярко. Иногда бывает, что с опытными командами тяжело работать, и я считаю, что заслуга тренерского штаба тут большая, так как тренеры сумели создать такой боевой коллектив. Будущее этих ребят зависит, конечно, от них самих, но они прошли хорошую школу высшей лиги, и тот опыт, который они получили в плей-офф, огромен и пойдет им на пользу. Надеюсь, что они закрепятся в составе «Спартака» и покажут тот же победный хоккей», — приводит слова Каменского ТАСС.

Главным тренером «Химика» является Игорь Гришин, который начинал сезон в воскресенском клубе. В ноябре 2022 года он возглавил «Спартак» после отставки Бориса Миронова, но в феврале покинул пост и вернулся в «Химик».

В пятницу «Химик», являющийся фарм-клубом «Спартака», победил в финальной серии плей-офф ВХЛ красноярский «Сокол» и стал обладателем Кубка Петрова.

Источник: https://tass.ru/sport/17584363
Хоккей
КХЛ
Валерий Каменский
ВХЛ
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