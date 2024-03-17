Каменский назвал неудивительным поражение СКА от «Автомобилиста»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение СКА от «Автомобилиста» (2:3) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Я не удивлен победе «Автомобилиста». В первом раунде СКА тоже сначала проиграл, а потом выиграл свои матчи. По первой игре пока что сложно судить, но про игру можно сказать, что матч был красивый. Хорошая борьба, хорошие скорости. Желание победить было видно у обеих команд. Сегодня одержать победу смог «Автомобилист», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге 19 марта.