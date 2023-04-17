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Сегодня, 11:53

Каменский не видит фаворита в финале Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Это две сильнейшие команды нашей лиги. Зинэтула Билялетдинов знает, как побеждать. Он уже много раз приводил команду к Кубку Гагарина. ЦСКА тоже почувствовал вкус победы, у команды очень сильный тренерский штаб. Я думаю, нас ждут очень красивые и упорные игры. Думаю, что первые будут очень зрелищными, а ближе к развязке команды будут подходить более осторожно. Мне бы хотелось, чтобы было семь матчей. Я болею за ЦСКА, но фаворита для меня в этой паре нет», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Первый матч серии между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится 17 апреля на «Татнефть-Арене». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-ne-vidit-favorita-v-finale-kubka-gagarina-mezhdu-ak-barsom-i-cska-243938/
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