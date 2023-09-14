Каменский объяснил, почему КХЛ выбрала «СКА Арену» для проведения Матча Звезд

Сегодня, 21:52
Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выбор петербургской «СКА Арены» для проведения Матча Звезд КХЛ 2023.
«Новая арена, лучшая и самая большая в мире. Санкт-Петербург — хоккейный город. Все новое, очень интересное. И зрителям, и игрокам будет интересно. Организация будет на высшем уровне. В Петербурге всегда игры проходят на высоком уровне. Рассматривалась арена в Омске. Но «СКА-Арена» — самый большой стадион в мире, чего вы хотите?! И самая новая арена. Нужно заинтересовать людей. Поэтому выбрали арену в Санкт-Петербурге. Здесь еще и маркетинговый ход. Хотелось бы, чтобы и СКА уже переехал на новую арену. Чего жду от матча? Жду аншлага. Хочется, чтобы болельщики получили большое удовольствие от игры. А хоккеисты чтобы активно отдохнули. Главное, чтобы болельщики оценили. Ведь все это организуется для зрителей. Чтобы у них потом было желание вернуться. Я обязательно буду на этой игре. Может получится провести ветеранский матч на «СКА-Арене». Было бы неплохо. Мы еще на таких аренах не играли», — приводит слова Каменского «Спорт День за Днем».
14 сентября КХЛ объявила о проведении Матча звезд-2023 в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|3
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|4
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|6
|1
|5
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
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Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|1 : 4
|14.09
|19:00
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Торпедо – Куньлунь РС
|5 : 2