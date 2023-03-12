Каменский объяснил причины вылета «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Торпедо» в овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ над «Динамо» (2:1 ОТ).

Благодаря этой победе нижегородцы вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

«Торпедо» ровно проводит сезон. Я считаю, это открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится. У москвичей идет становление команды. Нужно время, чтобы команда сыгралась и показала результат», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после завершения серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3). В полуфиналах конференций в Кубке Гагарина идет перепосев команд, по итогам которого лучшая команда из каждой конференции сыграет с худшей, а две других образуют вторую пару.