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Сегодня, 05:21

Каменский: «Клуб КХЛ в Эмиратах — почему бы и нет?»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об идее появления клуба лиги в ОАЭ.

«Всегда интересно развивать хоккей с нуля, смотреть реакцию людей, детей, которые узнают новое. Клуб из Эмиратов в КХЛ? Мечтать не вредно, как говорится. Нужно над этим работать, и КХЛ работает. Со временем — почему бы нет? Я думаю, что будут всемирные, азиатские и другие лиги, и хоккей будет прогрессировать. Все очень заинтересованы, потому что я считаю, что это самая быстрая, самая лучшая игра в мире. Много интереса к нашему виду спорта, который воспитывает молодежь, патриотизм, жизнь в коллективе и вообще это зрелищная игра. В российском, советском хоккее много звезд, которые отдают себя, чтобы эта игра развивалась», — приводит слова Каменского «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
КХЛ
Валерий Каменский
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