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Сегодня, 11:24

Каменский отреагировал на сенсационные поражения фаворитов в матчах Кубка Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на сенсационные поражения фаворитов в матчах Кубка Гагарина.

«Сезон был очень длинный, и было много игр. Как я и говорил, борьба в плей-офф будет непредсказуемой, потому что все прошли длинный этап чемпионата. И сейчас все могут победить любого. Дело и в мотивации, и в том, у кого больше осталось сил на конец чемпионата. У кого желания больше. Одна игра — это не показатель. Хотя, конечно, это приятно, что игры идут в одну шайбу. И мы видим интересный хоккей. Все хотят и могут выиграть. Нет явного преимущества. В каждом матче будет вот такая борьба. Новички уже почувствовали вкус победы. А фавориты тоже не захотят свое упускать. Не думаю, что в плей-офф нужна мотивация. Новый мини-турнир, и здесь никого мотивировать не нужно. Все понимают важность победы и этого кубка», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Накануне стартовал первый раунд плей-офф КХЛ, в котором победы одержали аутсайдеры. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а «Нефтехимик» оказался сильнее «Ак Барса» (3:2 ОТ).

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-novichki-pochuvstvovali-vkus-pobedy-v-kazhdom-matche-kubka-gagarina-budet-takaya-borba-232115/
Хоккей
КХЛ
Валерий Каменский
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