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Сегодня, 20:40

Каменский — Ротенбергу: «Все должны быть в одинаковых условиях. Без привилегий показывать свое мастерство в играх»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о травмах ведущих игроков.

«Есть правила игры в хоккей, которые наверное, для всех одинаковы. Это мое мнение. И ко всем они применяются одинаково. Поэтому я не считаю, что нужно разделять. Все должны быть в одинаковых условиях. Без привилегий показывать свое умение, мастерство в играх. А если это грязно, то, естественно, есть регламент, по которому идут удаления, который подписан всеми командами», — сказал Каменский «СЭ».

Ранее Ротенберг обратился к представителям КХЛ для борьбы с травмами лучших игроков после ударов в голову.

КХЛ
ХК СКА
Валерий Каменский
Роман Ротенберг
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