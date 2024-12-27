Каменский — Ротенбергу: «Все должны быть в одинаковых условиях. Без привилегий показывать свое мастерство в играх»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о травмах ведущих игроков.

«Есть правила игры в хоккей, которые наверное, для всех одинаковы. Это мое мнение. И ко всем они применяются одинаково. Поэтому я не считаю, что нужно разделять. Все должны быть в одинаковых условиях. Без привилегий показывать свое умение, мастерство в играх. А если это грязно, то, естественно, есть регламент, по которому идут удаления, который подписан всеми командами», — сказал Каменский «СЭ».

Ранее Ротенберг обратился к представителям КХЛ для борьбы с травмами лучших игроков после ударов в голову.