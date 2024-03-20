Каменский: «Трактор» использует свои моменты, а «Динамо» — нет. С 0-3 выбраться нереально»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал победу «Трактора» над «Динамо» (3:2) в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина.

Челябинцы ведут в серии против москвичей со счетом 3-0.

«Трактор» просто использует свои моменты, а «Динамо» — нет. В принципе, игра одинаковая. Конечно, ошибки, которые допускают динамовские защитники, очень легкие, их не должны допускать. Им будет очень тяжело исправить ситуацию. С 0:3 в принципе выбраться возможно, но практически нереально», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Кристине Ивушкиной.

Четвертый матч серии «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске и начнется в 17.00 (мск).