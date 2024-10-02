Каменский поддержал идею включения хоккея «3х3» в программу Олимпийских игр

Вице-президент FONBET КХЛ Валерий Каменский поделился мыслями о возможном внесении хоккея в формате «3 на 3» в список олимпийских видов спорта.

«Баскетбол «3 на 3» ведь включен в олимпийские виды спорта. Как эксперимент — интересно, а там будут смотреть, как пойдет. Вообще, я знаю, что этот формат развивается в Северной Америке, и мы тоже стараемся поддерживать его. Если это будет интересно зрителям, то почему нет? На мой взгляд, это будет интересно: много голов, много моментов, быстрая игра. Игра всегда интересна, если она на счет, а как она пойдет и как ее преподнесут — это другой вопрос. Нужно смотреть, пробовать», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Ранее президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф заявил о намерении организации включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпийских игр.