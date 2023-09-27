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Сегодня, 14:43

Каменский: «Если бы Федоров устал в ЦСКА, то он бы не начинал сезон»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Каменский поделился мнением о том, возможна ли в ближайшем будущем отставка главного тренера армейцев Сергея Федорова.

— Не рискует ли Сергей Федоров, что его могут уволить за отсутствие результата на старте?

— Есть руководство команды, они знают внутри всю подноготную, поэтому я вам не могу сказать. Думаю, что они ему доверяют после двух выигранных кубков, — приводит «Спорт День за Днем» слова Каменского.

—  Может Федоров просто устал и ЦСКА нужен новый тренер, чтобы встряхнуть команду?

— Это кто вам такой написал вопрос? Нет такого вопроса. Я не могу на него ответить. Как Федоров может устать? Если устал бы, то он бы не начинал сезон. Это глупый вопрос.

Федоров возглавляет ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 11 матчах. 28 сентября армейцы дома сыграют против «Сочи».

В прошлом сезоне команда Федорова выиграла Кубок Гагарина. В финальной серии московский клуб одержал побелу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4-3.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kamenskiy-fedorov-ustal-v-tsska-eto-glupyy-vopros-
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Каменский
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