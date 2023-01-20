Каменский поделился мнением о повторах удалений на аренах: «Это пока эксперимент»

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент лиги Валерий Каменский поделился мнением о введении повторов удалений на стадионах.

«Сейчас введение повторов удалений на стадионах — это больше некий эксперимент. Не все клубы КХЛ готовы к этому, но с 25 января ряд клубов будут показывать повторы удалений для болельщиков. Если результаты данного нововведения всем понравится, то со следующего года это будет обязательно для всех клубов КХЛ», — цитирует Каменски Sport24.

В ближайшее время в матчах КХЛ будет нововведение. На экранах стадионов будут показывать повторы удалений. На данный момент это вводится в качестве эксперимента.