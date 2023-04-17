Каменский поделился впечатлениями от совместной игры в хоккей с Путиным

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился впечатлениями от совместной игры в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

«Эти игры не на результат, а для популяризации хоккея. Мы показываем, что наш президент играет в хоккей. Такого нет ни в одной стране, только у нас и у белорусов. У каждого хоккеиста в мире есть желание сыграть за президента или против. Это совсем другое ощущение, в котором желание забить или победить отходит на второй план. После матчей с президентом понимаешь, что пройден еще один этап в хоккейной карьере. Например, президент США чествует победителей НХЛ, для них это большой праздник, у нас же вот такой путь», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Впервые прилюдно на лед Владимир Путин вышел в апреле 2011-го года, проведя совместную тренировку с юными хоккеистами клуба «Золотая шайба». В декабре 2011-го президент учредил Российскую любительскую хоккейную лигу, которая потом стала Ночной хоккейной лигой. С тех пор Путин неоднократно участвовал в гала-матчах созданной им лиги.