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Сегодня, 15:53

Каменский поделился впечатлениями от совместной игры в хоккей с Путиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился впечатлениями от совместной игры в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

«Эти игры не на результат, а для популяризации хоккея. Мы показываем, что наш президент играет в хоккей. Такого нет ни в одной стране, только у нас и у белорусов. У каждого хоккеиста в мире есть желание сыграть за президента или против. Это совсем другое ощущение, в котором желание забить или победить отходит на второй план. После матчей с президентом понимаешь, что пройден еще один этап в хоккейной карьере. Например, президент США чествует победителей НХЛ, для них это большой праздник, у нас же вот такой путь», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Впервые прилюдно на лед Владимир Путин вышел в апреле 2011-го года, проведя совместную тренировку с юными хоккеистами клуба «Золотая шайба». В декабре 2011-го президент учредил Российскую любительскую хоккейную лигу, которая потом стала Ночной хоккейной лигой. С тех пор Путин неоднократно участвовал в гала-матчах созданной им лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-ni-v-odnoi-strane-prezident-ne-igraet-v-khokkei-tolko-u-nas-i-belorusov-243966/
Хоккей
Валерий Каменский
Владимир Путин
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