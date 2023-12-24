Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:43

Каменский о рекорде Голдобина: «Мастеровитый игрок. Его и брали в «Спартак» на эту роль»

Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на достижение нападающего «Спартака» Николая Голдобина, который побил клубный рекорд по количеству набранных очков за один сезон в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Игрок отметился результативной передачей в матче против «Куньлунь Ред Стар» (5:2), теперь у него 57 (28+29) очков. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Александру Хохлачеву и словаку Бранко Радивоевичу, которые набирали по 55 очков за один сезон в «Спартаке».

«Николай — мастеровитый игрок. Его и брали в «Спартак» на эту роль, он с ней хорошо справляется. Желаю ему, чтобы он и в дальнейшем это делал. Голдобин умеет играть, умеет забивать, использовать все свои данные. Плюс, конечно, партнеры, которые играют с ним, тоже помогают, и это очень здорово», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» набрал 62 очка в 44 матчах и лидирует в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Валерий Каменский
0
Читайте также
Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Челябинске
Власти Нидерландов не пускают российских велогонщиков на чемпионат Европы
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили часть континентального шельфа в Арктике в стратегических целях
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота

Дубль Широкова и три передачи Да Косты принесли «Автомобилисту» победу над «Ладой»