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Сегодня, 17:17

Каменский призвал приостановить сотрудничество с ИИХФ после решения по Федотову

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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» решение ИИХФ наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон в связи с трансфером вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова.

Сам Федотов дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с командой НХЛ. Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение «Филадельфии» или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

«Решение неправильное. Мы должны приостановить сотрудничество с ИИХФ, пока нас не допустят к международным соревнованиям. Нужно развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ. И КХЛ, и Федерация хоккея России должны напрямую вести контакт с НХЛ», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Решение ИИХФ связано с заключением армейцами контракта с голкипером Иваном Федотовым, несмотря на соглашение россиянина с «Филадельфией», которое признано действительным.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Каменский
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