Каменский об уходе Савикова из «Спартака» в СКА: «Хорошо, что парню дадут играть в хоккей»

29 октября, 20:16
Советник президента «Спартака» Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением об обмене защитника Егора Савикова из московского клуба в СКА.
«Хорошо, что парню дадут играть в хоккей. Его не устраивали условия в «Спартаке». Сторона игрока договорилась со СКА. Это хоккейный бизнес. Есть шанс играть — это здорово для Егора», — сказал Каменский «СЭ».
Савиков подписал со СКА трехлетний контракт.
В сезоне-2024/25 защитник провел 44 матча за «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 15 (2+13) очков.