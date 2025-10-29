Каменский об уходе Савикова из «Спартака» в СКА: «Хорошо, что парню дадут играть в хоккей»

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением об обмене защитника Егора Савикова из московского клуба в СКА.

«Хорошо, что парню дадут играть в хоккей. Его не устраивали условия в «Спартаке». Сторона игрока договорилась со СКА. Это хоккейный бизнес. Есть шанс играть — это здорово для Егора», — сказал Каменский «СЭ».

Савиков подписал со СКА трехлетний контракт.

В сезоне-2024/25 защитник провел 44 матча за «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 15 (2+13) очков.