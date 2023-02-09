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КХЛ

Сегодня, 18:56

Валерий Каменский: «При начислении трех очков клубы КХЛ убегали вперед, и заранее решалось, кто попадет в плей-офф»

Алина Савинова
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Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал, что думает о предложении тренера Андрея Назарова реформировать систему начисления очков в КХЛ.

Ранее Назаров предложил вернуть трехочковую систему подсчета баллов. 

«Трехочковая система уже была. Вернуть ее или нет, должны решать хозяева клубов и КХЛ совместно. Не скажу, что это выглядит бессмысленно, но этот вопрос требует глубокого изучения. А по той истории, которая была раньше, при начислении трех очков клубы убегали вперед, и заранее решалось, какие команды попадут в плей-офф. Многие уже заранее «отдыхали», готовились к матчам на выбывание. А сейчас в сезоне битва идет до последнего тура — это интересно и зрителям, и командам. Но все же я не говорю однозначное нет этому варианту», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Регулярный сезон КХЛ стартовал 1 сентября 2022 года и завершится 26 февраля 2023-го. Матчи плей-офф Кубка Гагарина начнутся 1 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-pri-nachislenii-tryokh-ochkov-kluby-kkhl-ubegali-vperyod-i-zaranee-reshalos-kakie-ikh-nikh-popadut-v-plei-off-226507/
КХЛ
Валерий Каменский
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