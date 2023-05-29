Каменский рассказал о нововведениях в следующем сезоне КХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос о нововведениях в сезоне-2023/24.

«Пока мы не можем раскрывать всех деталей. В новом сезоне КХЛ будет много интересных изменений и правил. Лига все опубликует, как мы получим согласие от клубов. Раскрою вам некоторые из них. Во-первых, мы хотим добавить интенсивности игре. Теперь нельзя будет останавливаться за воротами, и затягивать игру. Эти изменения мы опробовали в Молодежной хоккейной лиге в сезоне-2022/23, и всем клубам понравилось. Также клубам разослали информацию о перекрестном плей-офф. Чтобы хоккей был интересным и было как можно больше шайб, добавили еще несколько предложений, но их пока не могу озвучивать», — цитирует Каменского Legalbet.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2022/23 стартовал 1 сентября 2022 года и завершился 26 февраля 2023-го. Победу в Кубке Гагарина одержал ЦСКА, который в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (4-3).