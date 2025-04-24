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Сегодня, 15:49

Каменский о будущем Жамнова в «Спартаке»: «Все будет зависеть от него самого»

Камила Абдурахманова
Александр Абустин
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Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах работы главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.

«Мы только закончили играть, дайте людям проанализировать все, тогда и будем принимать решение. Думаю, что все будет зависеть от него самого. Пока не знаю когда будет собрание совета директоров. Плана нет еще никакого», — сказал Каменский «СЭ».

«Спартак» уступил «Салавату Юлаеву» (3-4) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина и вылетел из плей-офф.

ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Валерий Каменский
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