Каменский считает, что главному тренеру «Ак Барса» Знарку удастся превратить разрозненных игроков в команду

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о серии «Ак Барса» из шести поражений.

«Идет становление команды. Ребята все звездные, тяжело создать ту химию, которая нужна. Они научатся побеждать и все в будущем наладят. У Знарка большой опыт работы в хоккее. Ему должно хватить лидерских качеств, чтобы превратить разрозненных игроков в команду. Для этого его и брали.

Сколько уйдет времени на то, чтобы собрать команду, сложно сказать. Цель у «Ак Барса», как мне кажется, Кубок Гагарина. Время для того, чтобы собрать команду, еще есть. Что они попадут в плей-офф я не сомневаюсь", — цитирует Каменского Metaratings.ru.

На данный момент «Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 19 октября против «Металлурга».