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Сегодня, 17:27

Каменский считает, что Гришин получит огромный опыт в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на отставку главного тренера хоккейного «Спартака» Игоря Гришина.

«Я не разговаривал и не знаю подробностей того, что именно произошло. Наверное, почувствовал, что не может справиться. В конце остались важные игры. Но я считаю, что он получил огромный опыт, и в будущем из него вырастет хороший тренер. Попробовал себя на самом высоком уровне, и ничего страшного здесь нет. Естественное явление, когда команда проигрывает, то в первую очередь начинают с тренера, а потом разбираются внутри. Он честно и преданно работал, хороший тренер. В ВХЛ он шел на первом месте в «Химике». Сейчас вернулся туда, будет помогать», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

«Спартак» после 59 матчей регулярного чемпионата с 58 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В борьбе за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф Кубка Гагарина, московский клуб уступает минскому «Динамо» три очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-grishin-poluchil-ogromnyi-opyt-spartake-i-v-budushem-iz-nego-vyrastet-khoroshii-trener-225728/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Валерий Каменский
Игорь Гришин
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