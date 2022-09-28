Каменский: «Мы из КХЛ никого не выгоняем, каждому даем играть»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что Федерации хоккея США и Канады призвали игроков в КХЛ покинуть Россию.

«Я думаю, что такое решение каждый спортсмен должен принимать самостоятельно. Это все индивидуально, по желанию каждого человека. Как они примут решение, так и будет. Это надо спрашивать у самих хоккеистов. Мы из КХЛ никого не выгоняем, каждому даем играть, у нас все на равных правах», — приводит «РБ Спорт» слова Каменского.

Сегодня, 28 сентября, TSN сообщил о том, что канадская и американская федерации призвали хоккеистов, выступающих за клубы КХЛ, немедленно покинуть Россию и Белоруссию.